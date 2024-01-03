ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري جلال شموط، أحد أبطال مسلسل "الخائن"، صورة تجمعه بإبنته ليا، بمناسبة عيد ميلادها ابنته "ليا"، وعلق قائلاً: "يوم ميلاد سعيد أميرتي الجميلة".

وتفاعل عدد كبير من متابعي جلال مع الصورة، وعلقوا عليها متمنين لـ"ليا" عيد ميلاد سعيد، وعمر مديد، وصحة وسعادة.

كما لاقت الصورة ضجة واسعة، إذ أكد عدد كبير من المتابعين، أن "ليا" ابنة جلال شموط تشبه والدتها الممثلة السورية نظلي الرواس بشكل كبير.

يذكر أن جلال شموط ونظلي الرواس كانا قد انفصلا قبل عدة سنوات، ولهما ابنتان هما ليا وتيا.





كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- جلال شموط بطل مسلسل "الخائن" يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. لن تصدقوا الشبه بينها وبين والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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