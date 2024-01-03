إيلي مرعب بحاجة الى بلاكيت دم من أي فئة.. وهكذا تستطيعون مساعدته

ميرنا وليد - بيروت - كشف شقيق الاعلامي إيلي مرعب، شربل مرعب انه بحاجة الى بحاجة الى بلاكيت من اي فئة دم بعد تدهور وضعه الصحي.
لكي من هو قادر على التوجه الى مستشفى المعونات في جبيل الرجاء التوجه الى هنام والتواصل مع شربل على الرقم التالي 76/530393
يذكر ان إيلي كان قد تحدث عن وضعه الصعب خصوصاً انه كان قد خضع لعملية زرع كلى بعد تعذر كليتيه عن متابعة عملهما وعانى من الكثير من المشاكل الصحية وهو موجود في العناية المركزة منذ أيام منتظرا ان يتم جمع المبلغ المطلوب لعلاجه.
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