نسرين طافش تعلن عن إنضمامها لهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن تعاقدها على بطولة مسلسل "بدون مقابل"، حيث نشرت مجموعة صور خلال تعاقدها على المسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعين وكتبت معلقة: "انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل (بدون مقابل )"، وتابعت كاشفةً عن فريق العمل بينهم أنه إخراج جمال عبدالحميد وتأليف حسام موسى وإشراف عام أحمد جابر "مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل".



وكانت كشفت نسرين طافش، شخصيتها في أحدث أفلامها “بنقدر ظروفك” بطولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، والمقرر طرحه في صالت السينما خلال الفترة المقبلة، ونشرت مجموعة صور لها من كواليس الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية المصرية، وعلقت قائلة: “موحة (سماح).. فيلم بنقدر ظروفك”، يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم “أخي فوق الشجرة” بطولة الممثل رامز جلال.