شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حالة خاصة الحلقة الأولى.. طه دسوقى يكسب المليون ويسدد ديون المكتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول نديم " طه الدسوقى"، في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " حالة خاصة "، أن يكسب المليون جنية، لتسديد ديون مكتبة الأصدقاء ويدير المكتبة عم جميل صديق نديم ومثل والده " نبيل على ماهر".

وتذهب رام الله " هاجر السراج" لجميل إلى المكتبة للسؤال عن رواية أعراس آمنة للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله تريد استعارته ويبلغها أن المكتبة غير منظمة بسبب أن عليها ديون ولكن سوف ينظم الكتب بعد تسديد نديم 700 ألف ديون المكتبة، ويخرج نديد ليبحث لرام الله عن الرواية وتأخذها وتقول له أنها قابلته في مكتب المحاماة أمانى النجار" غادة عادل"، ويبلغها جميل أن نديم قراء كل كتب المكتبة وفي قمة الذكاء ولما يكون مضايق يجلس مع نفسه في المكتبة ويقرأ الكتب وأنه في مثابه والده.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ ”الخليج 365” أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.