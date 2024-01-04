أوبرا وينفري متورطة بشبكة إتجار بالأطفال..والكشف عن اسامي لن تتوقعوها

ميرنا وليد - بيروت - ضجّة الصحافة العالمية بخبر تورط مقدمة البرامج الحوارية الأميركية أوبرا وينفري بشبكة للإتجار بالأطفال، اذ تم الكشف عن انها واحدة من عملاء جيفري إبستاين، وقد أثار هذا الخبر جدلا كبيرا بين الجمهور، الا ان أوبرا لم تعلّق بعد على ذلك.



ومن بين الأسامي المتورطة: بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن.