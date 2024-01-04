رامي جمال للجمهور: "أنتم صعبانين عليّ"..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الفنان المصري رامي جمال بالأغاني التي طُرحت في هذه الفترة، قائلا: "أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل".



وأضاف: "أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل".

وكان طرح رامي جمال البوستر الرسمي لأغنيته "دوخناك يافراق"، التي يتعاون فيها مع زوجته الفنانة المصرية ناريمان.