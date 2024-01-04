ميرنا وليد - بيروت - أشاد الفنان المصري رامي جمال بالأغاني التي طُرحت في هذه الفترة، قائلا: "أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل".
وأضاف: "أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل".
وكان طرح رامي جمال البوستر الرسمي لأغنيته "دوخناك يافراق"، التي يتعاون فيها مع زوجته الفنانة المصرية ناريمان.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال للجمهور: "أنتم صعبانين عليّ"..والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.