بالفيديو- فرح الهادي توثق الضحكة الأولى لابنها آدم.. ولطافته حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة والفاشينستا الكويتية فرح الهادي، مقطع فيدية لصغيرها آدم.

وشاركت فرح مع متابعيها على حسابها الرسمي، مقطع اللفيديو الذي يوثق الضحكة الأولى في عمر طفلها، الذي لا يتجاوز بضعة أشهر، وذلك بينما كان والده الممثل عقيل رئيسي يداعبه.

وظهر الطفل الصغيرة آدم في الفيديو وهو يضحك بصوت مسموع بسبب حركة طريفة من والده.

كما ظهرت فرح في الفيديو وهي مندهشة وسعيدة بسماع صوت ضحكة طفلها الأولى، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه "أول ضحكة".

كما وضعت فرح يدها على فمها لإخفاء انفعالاتها وشدة سعادتها بضحكات طفلها المسموعة، بينما يواصل الرئيسي مداعبته بحركاته المضحكة ليضحك الصغير أكثر وأكثر.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وأثنوا على براءة الطفل وجمال ضحكته الطفولية، وتمنوا للعائلة السعاددة في حياتهم.



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