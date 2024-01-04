شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة جينيفر جارنر وبن أفليك تدعم غزة وتتبرع بأرباح سترة عليها علم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت فيوليت، ابنة جينيفر جارنر وهى تظهر دعمها لغزة والفلسطينيين أثناء خروجها مع والدتها للتسوق في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث ارتدت ابنة بن أفليك وجارنر سترة سوداء بقيمة 38 دولارًا من ماركة Wear The Peace، والتي تتميز بطبعة البطيخ.

ذلك بعدما أصبح البطيخ رمزا للمقاومة الفلسطينية وسط الحرب بين إسرائيل وحماس وفقاً لموقع الديلى ميل، وتذهب 100 % من أرباح شراء السترة إلى منظمة Pious Projects الخيرية غير الربحية لمساعدة الفلسطينيين في غزة.

شعار البطيخ الداعم ل غزة



جارنر وابنتها فى صورة لهما معا

وكانت المواقع الأجنبية كشفت عن صور جديدة من فيلم جينيفر جارنر الجديد التي تقوم بتصويره حاليًا، والذى يحمل اسم " Family Leave".. وهو العمل التي تدور أحداثه فى أحد أحياء الضواحي في لوس أنجلوس، وينتمي لقالب من الكوميديا مثلما ظهر علي جارنر التي بدت وكأنها ترقص خلال الصور.





جارنر مع ابنتها