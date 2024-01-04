ميرنا وليد - بيروت - احتفلت عائلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني بليلة رأس السنة في المنزل ضمن أجواء عائلية وشاركت كوليت الحلاني مقاطع فيديو من الاحتفال الذي ضم افراد العائلة والاصدقاء المقربين. وظهرت الام وهي ترقص الدبكة مع ابنتها الفنانة ماريتا وزوجها كميل أبي خليل وابنتها دانا وحبيها.

يذكر ان دانا كانت قد تصدرت قوائم البحث قبل اشهر قليلة بعدما كشف انها دخلت في علاقة حب جديدة، بعد ظهورها في أكثر من مناسبة وفي العديد من الصور وبفيديو، مع شاب وسيم، تبيّن أن اسمه آلان سعد، حسب ما أشارت معلومات موقع الخليج 365.

كما تم تداول صورة جديدة وواضحة له، تظهر وسامته. واشارت المعلومات الى انه يعمل تاجراً مالياً، وهو طموح ومبدع في مجال عمله.

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة عاصي الحلاني الصغرى مع حبيبها ليلة رأس السنة.. ووالدتها توثق رقصتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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