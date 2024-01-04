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فلاشباك - إطلالات أنثوية لـ هاري ستايلز وسام سميث تثير الجدل .. وكايلي جينر حديث الناس بسبب رأس الأسد

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ميرنا وليد - بيروت - شهد عام 2023 العديد من الإطلالات للنجوم والنجمات العالميين، بينها من حظيت بالكثير من الإشادات ولكن في المقابل العديد من الإطلالات شهدت الكثير من الإنتقادات ولم تلق إعجاب الجمهور في الشرق الأوسط، مع الإشارة أن الجمهور في الشرق مختلف في ذوقه من ناحية إعجابه بالإطلالات أو عدمه عن الجمهور الغربي.
ومن بين أسوأ الإطلالات وأغربها لعام 2023 والتي لم يحبها أو لم يتقبلها الجمهور :

في حفل الأوسكار كانت إطلالة الحمل الخاصة بالنجمة ريهانا سيئة ومبتذلة، كما شهد الحفل إطلالات سيئة بينها إطلالة إليزابيث بانكس.

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وفي الـ Golden Globes كانت سيلينا غوميز من أسوأ الإطلالات.

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كاردي بي وهاري ستايلز من بين الأسوأ في الـGrammy Awards.

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ومن بين أسوأ الإطلالات في الـالـBrit Awards، ريتا أورا وآن هاثاواي، ومن أكثر الإطلالات التي حصدت ضجة كبيرة من ناحية الإنتقادات إطلالة النجم سام سميث الأنثوية في الحفل نفسه (مع الإشارة أن سام سميث اعتمد العديد من الإطلالات الأنثوية عام 2023).

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إطلالة كيلي جينر في أسبوع الموضة الباريسي شهدت الكثير من الإنتقادات بسبب فكرة رأس الأسد التي زينت فستانها، وتعرضت الإطلالة للهجوم خاصةً من جمعيات الرفق بالحيوانات.

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هايدي كلوم بإطلالة لم تلق إعجاب الناس في الـGolden Globes:

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كاردي بي بإطلالة حديدية غريبة في الـVMAs :

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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