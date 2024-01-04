ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" يحقق رقماً قياسياً في اسبوع

ميرنا وليد - بيروت - حقق ألبوم الفنان المصري عمرو دياب "مكانك"، نجاحا كبيراً، ورقماً قياسياً.

وتجاوز ألبوم "مكانك" عدد مرات استماعه أكثر من 30 مليون استماع، خلال اسبوع واحد من صدوره.

ويعتبر هذا الرقم الكبير الذي حققه الألبوم، من أعلى الارقام التي ممكن أن يحققها ألبوم من معدلات استماع في الوطن العربي.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح ألبوم "مكانك"، يوم 28 كانون الأول/ديسمبر، بطريقة جديدة ومبتكرة، إذ أنه طرح ألبومه أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويتضمن الألبوم 12 أغنية، أبرزها: "بيوحشنا"، "سلامتك وصلي"، "معرفش حد بالاسم ده"، "مكانك"، "يا قمر"، "واخدين راحتهم"، وغيرها من الأغاني.

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