ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان رامي صبري عن عدد من أغاني ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، قبل أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكامل المنصات الموسيقية.

رامي صبري.. 3 أغانٍ من ألبوم النهايات أخلاق

نشر رامي صبري أسماء 3 أغانٍ من ألبوم النهايات أخلاق “بحكي عليكي، جت سليمة، أمانة ياقلبي”، تعليقًا على إعلان مشاركة الشاعر أحمد علي موسى في الألبوم وكتب جزء من كلمات اغنية “بحكي عليكي”.

جاء منشور رامي صبري كالآتي "أخي وصديقي الشاعر الكبير احمد علي موسي عامل أغاني مهمة جدا في البوم النهايات أخلاق

بحكي عليكي وجت سليمه وامانه يا قلبي

أهم أغاني الألبوم .. شكرا على كلامك الحلو ودايما معانا في الألبومات وتمتع جمهورك".

وجاءت كلمات أغنية بحكي عليكي “أنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني ويعلم ربنا اني خلاص هموت عشان وحشتيني خلفتي الوعد كده معقول مشيتي حبيبتي سبتيني”

وهنأ الشاعر أحمد علي موسى فريق عمل الالبوم قائلًا: "( بحكي عليكي) من البوم رامي صبري النهايات اخلاق

إن شاء الله من النهارده وبكره هيكون نزل ويا رب يعجبكم الألبوم اللي تعبنا فيه

ولكل الناس الفنانين الكبار اللي اشتغلت في الألبوم من قلبي تسلم إيديكم ويسلم إحساسكم ويارب دايما ناجح ومكسر الدنيا يا رااااام انت تعبت جدا في الالبوم ده وان شاء الله ربنا يعوضك بكل الخير والنجاح "

طرح رامي صبري آخر ألبوماته الغنائية “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".