بعد تأزم حقوق أم كلثوم.. مؤتمرعاجل لجمعية المؤلفين والملحنين المصريين (السبت)

ياسر رشاد - القاهرة - قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، عقد مؤتمر صحفي تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر" يوم السبت المقبل في مقر نقابة الصحفيين.

تفاصيل مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين

يأتي المؤتمر بحضور كل من مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، و حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، وعدد من الفنانين أبرزهم الفنان عمرو مصطفى وسيتضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.

يتناول المؤتمر بشكلٍ رئيسي الصراع حول حقوق بث أغاني كوكب الشرق أم كلثوم الدائر بين الجمعية وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة مزيكا الحاصلة على حقوق البث في عام 2020

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" برئاسة السيناريست مدحت العدل، بيانا تحذيريا من التعامل مع غيرها في حق الأداء العلني، حيث جاء البيان: "تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أوغناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة نشر بتعديل الكلمات أو لحن المصنف الأصلى لأى من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية".

حيث إن الجمعية بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بانتقاء صفتهم فى التعرض لأعضائها بزعم إنهم يملكون أى من هذه الحقوق.

وتحمل الجمعية كل من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيوينة والإذاعية ومنتجى الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤلية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو ( شركة صوت القاهرة للتركيبات والرئيات)، وهي شركه مصرية حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى "ساسم" وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية "سيزاك".

ويفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.