شاهد مشهور سناب عبدالرحمن المطيري يشتري طائرة خاصة

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نشر مشهور سناب عبدالرحمن المطيري مقطع فيديو على حسابه في سناب شات، يوثق لقطات من داخل طائرته الخاصة.
وأظهر الفيديو أن الطائرة مزودة بأحدث التقنيات.
وظهر المطيري في الفيديو وهو يجلس داخل الطائرة برفقة عدد من أصدقائه.
وقال أحد الأصدقاء: “هذه طائرة عبد الرحمن، وهو يخاف من العين”.
ورد المطيري مازحا: “أنا اشتريت مرة واحدة بس مركبة”.
ووجه المطيري حديثه لأصدقائه قائلا: “الثروة الحقيقية هي معرفتكم”.
ورد أحد الأصدقاء: “هذا كلام هُجَس، لكن الكلام الحقيقي ماذا؟”.
وجدد المطيري قوله: “الثروة الحقيقية هي معرفتكم، بيض الله وجيهكم على الأفكار المختلفة والمتجددة”.
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