تركي آل الشيخ يكشف عن هدية تلقاها من المخرج عمرو عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن هدية تلقاها من المخرج عمرو عرفة

ونشر "آل الشيخ" صورة للهدية عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، وعلق: "تلقيت هدية جميلة من أخوي المخرج عمرو عرفة، وأشكره عليها، وهي للفنان التشكيلي الكبير مجدي صبحي.. رائعة"

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ روج لحفل "كاسيت ٩٠" والذي يقام مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض

ويشارك في الحفل نخبة من أشهر نجوم التسعينات منهم: مدحت صالح، محمد فؤاد، مصطفى كامل، إيهاب توفيق، هشام عباس