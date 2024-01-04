بعد بتر ساقه.. نبيلة عبيد تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت النجمة نبيلة عبيد عن تطورات الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم، بعد بتر ساقه

وكتبت الفنانة الكبيرة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "اطمأنيت تليفونيًا على صحة الزميل الفنان اللبناني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت.. وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد"

وأضافت: "فادي ممثل عملاق تعاونا سويا في مسلسل البوابة الثانية وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب العاجل".

وقام الأطباء ببتر إحدى ساقي الفنان فادي إبراهيم بسبب معاناته من الفشل الكلوي.

يذكر أن، آخر أعمال فادي إبراهيم مسلسل "الزمن الضائع" الذي عرض عام 2022، وهو من إخراج ماريانا صقر.