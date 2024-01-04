محمد فؤاد ومُصطفى قمر وهشام عباس ومُصطفى كامل نجوم حفل "كاسيت 90" "الليلة" على mbc

محمد اسماعيل - القاهرة - في حفل استثنائي مع بداية العام الجديد، تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام التاسعة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفلا ضخما.

يضم النجوم محمد فؤاد، مدحت صالح، مُصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، مُصطفى كامل تحت شعار "كاسيت 90" ضمن حفلات موسم الرياض.

والحفل يقام برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ويُقدم الفنانين محمد فؤاد، مدحت صالح، مُصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، مُصطفى كامل خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصاً في مرحلة التسعينيات.

ويُعرض حفل "كاسيت 90"، الخميس 4 يناير 2024 الساعةالتاسعة مساءً، على شاشة " MBCمصر".