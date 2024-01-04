فن ومشاهير

تعرف على أسعار تذاكر حفل "كاسيت 90"‬.. يضم نجوما عالميين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "كاسيت 90 "، يشارك نخبة من نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم مدحت صالح، و محمد فؤاد، و مصطفى قمر، في الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الخميس.

الحفل المقام على مسرح أبو بكر سالم، يضم ألمع نجوم في فترة التسعينات وهم، محمد فؤاد ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل.

ويضم الحفل من رموز الفرق العالمية الشهيرة في الفترة نفسها، فريق البوب النرويجي "Aqua"، الذين نالوا شهرة واسعة عقب تقديم أغنية barbie girl.

وتقدم المطربة ومؤلفة الأغاني جيني بيرجرين، المغنيّة الرئيسية في فرقة البوب السويدية" Ace of Base"، مجموعة من أغاني الفرقة التي نالت شهرة كبيرة في التسعينات.

ودخل المغني المغربي العالمي حيداوي، قائمة نجوم الحفل، ويقدم باقة من أغانيه التي تنتمي للتراث المغربي الأمازيجي.

الحفل تبدأ تذاكره من 195 ريال، وتصل إلى 1800 ريال سعودي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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