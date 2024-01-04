شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر مشاركة العرض السوداني "آيس دريم" في مهرجان المسرح العربي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العربية للمسرح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي عن أسفها لتعذر مشاركة العرض السوداني " آيس دريم " تأليف وإخراج وليد عمر بابكر محمد (الألفي)، وذلك لأسباب تتعلق بظروف الشتات التي يعيشها الفريق.

يشارك في الدورة المقبلة ( 19) عرضاً مسرحياً، من 10 دول عربية، 13 منها تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وجميعها تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة " من فلسطين يفتتح عروض المهرجان.

الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي تعد أكبر دورة في تاريخ المهرجان، حيث تمتد على مدار تسعة أيام، وستشهد أكبر مؤتمر فكري بمشاركة 136 فنانا وباحثا، وحوالي 600 مسرحي عربي من مختلف أنحاء العالم يشاركون في المهرجان، و21 دولة عربية ممثلة في المهرجان ومسرحيو جيبوتي والصومال لأول مرة في المهرجان، وهناك 20 كتاباً جديداً حول المسرح العراقي من إصدارات الهيئة العربية للمسرح في إطار المهرجان.

جدير بالذكر أن يوم 10 يناير سيشهد فعاليات عديدة هامة، حيث يقدم ستة وثمانون فناناً عراقيا عملاً فنياً أعدته الجهات العراقية الشريكة بعنوان (مقامات الحب والسلام)، والفنانة اللبنانية نضال الأشقر تكتب وتلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير 2024 خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم ثلاثة وعشرين مبدعة ومبدعاً من القامات المسرحية العراقية في حفل الافتتاح.

وستقام ندوة خاصة بعنوان "المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين" تنظم في اليوم الأول من المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، يشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً.

وندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان (التأثر والأثر) ويشارك فيها ثلاثة عشر فناناً عراقياً حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.