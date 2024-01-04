بتصرفاتها الذكية… تجربة الدلافين تجذب زوار بوليفارد وورلد في عروض مبهرة

تعد تجربة الدلافين من أكثر التجارب والفعاليات الترفيهية إثارة في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض ٢٠٢٣، حيث تتيح للزوار مشاهدة عروض مبهرة مليئة باللطافة والتصرفات الذكية المدهشة للدلافين.

وتتضمن التجربة مشاهدة الدلافين بحركاتها البهلوانية ورقصاتها التفاعلية، إلى جانب التعرف على أكثر من ٤٠ نوعا من صفاتها وأنواعها، بصحبة مدربين عالميين ومتمرسين اللعب معها، حيث يقام العرض في مسبح مخصص يصل عمقه إلى ٦ أمتار، بدرجة برودة وملوحة معينة ليشابه ماء البحر ويعكس بيئة الدلافين وعيشها.

كما تتيح تجربة الدلافين للزوار اللعب والسباحة معها في قوارب مطاطية لقضاء أوقات حماسية ومرحة واستثنائية، إضافة إلى خوض أنشطة تفاعلية وتشويقية كرسم وقذف الكرات من خلال العروض التي تقدمها الدلافين، إلى جانب إتاحة التقاط الصور التذكارية معها.

وتأتي التجربة التي تقام في منطقة “The Planet” إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد وورلد”، من خلال عرضين: الأول ينطلق في الساعة الخامس والنصف والثاني في تمام الساعة الثامنة والنصف، وتصل مدة كل عرض إلى نحو ٥٠ دقيقة، حيث يتسع المكان لأكثر من ١٥٠٠ شخص في اليوم الواحد، وقد خصص ضمن التجربة متجر خاص للهدايا.

وتحتوي منطقة بوليفارد وورلد على عدد من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها، إضافة إلى العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال هذا الرابط