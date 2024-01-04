تحديث – بعدما وصفته باللطيف، الفارو غونزاليز في ردّ رائع على ميريام فارس

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر لاعب كرة القدم الاسباني، في نادي القادسية السعودي، الفارو غونزاليز، متفاعلاً بشكل لا يوصف مع أغنية “حبيبي سعودي” التي أصدرتها الفنانة ميريام فارس قبل نحو ثلاث سنوات.

ظهر “غونزاليز” في الفيديو وهو يعبّر عن اعجابه بأداء وجمال النجمة اللبنانية، وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية، مُظهرًا لاعب نادي القادسية منسجمًا ومتفاعلاً وهو يشاهد رقص ميريام على المسرح خلال تأدية أغنية “حبيبي سعودي” ضمن استعراض ميريام، فبدأ بدوره يرقص ويصفق ويتمايل على الموسيقى الايقاعية للأغنية، خاتمًا بالقول “اعجبتني ميريام فارس”.

بعدما وصفت الفنانة ميريام فارس لاعب كرم القدم الفارو غونزاليز بأنه لطيف جدا. ردّ الاخير على تعليقها بكلمة “حبيبي مع العلم السعودي” في اشارة منه الى عنوان اغنيتها “حبيبي سعودي”. لاعب كرة القدم الإسباني في نادي القادسية السعودي @AlvaroGonzalez_ ينبهر بجمال وآداء #ملكة_المسرح #ميريام_فارس 😍 @myriamfares pic.twitter.com/c4IJVXeKzX — 𝑀𝒶𝒽𝒶 𝓍 𝑀𝓎𝓇𝒾𝒶𝓂 (@mahaxmyriam) January 2, 2024

وكانت “فارس” قد ودّعت عام ٢٠٢٣ في جلسة تصوير رمزية خاصة بالأسود والأبيض طغى عليها اللون الفضّي، وثّقت رحلتها الفنية الطويلة التي امتدّت على مدار عشرين عامًا قبل حلول ليلة رأس السنة بيوم واحد، ما جعل المناسبة مضاعفة في التوقيت وحجم الأهمية.

وفي مجموعة الصور التي اختصرت فيها ميريام أهم الأحداث التي تخلّلت مسيرتها، برزت الفنانة بثوبها الفضيّ كالنجمة الساطعة في عالم الفن ومن حولها رموز شاهدة على ما حققته من إنجازات، كدروع جوائز التكريم ولوغو المنصة التي بثّت أوّل فيلم وثائقي عن حياة فنانة عربية، الى غنائها على أرقى المسارح والمدرّجات مختزلةً المشهد بميكروفون وأيادٍ تصفّق ووقفة على غرار النجمات العالميات.

غير ان ميريام لم تشأ إلاّ ان تعلّق على مجموعة الصور التي نشرتها عبر صفحتها على انستغرام، فكتبت: “بمناسبة مرور ٢٠ عامًا مذهلاً خلال هذه الرحلة الفنية، ويبدو كأنّها البداية. الدينامية، الإثارة والعزيمة لم يتغيّروا. الغناء على المسرح لم يكن مجرّد مهنة، بل شغفًا لا ينتهي”.