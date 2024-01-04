عمرو سعد يثير قلق جمهوره بصورة صادمة على انستغرام… اقرأ التفاصيل

أثار الممثل عمرو سعد الجدل بعد ان نشر صورة صادمة على صفحته الخاصة عبر تطبيق “انستغرام”، ظهر فيها بوجه متورّم وعين منتفخة، اضافة الى جروح عديدة انتشرت في أنحاء وجهه.

لم يعلّق الممثل المصري على الصورة التي نشرها، ما دفع بمتابعيه إلى التساؤل بشأن الحادث الذي تعرّض له وطالبوه بتوضيح هل الصورة حقيقية ام مشهد تمثيلي.

ليتبين لاحقًا انه خضع (لماكياج فني) في كواليس أحدث أعماله دون ان يكشف عن اسم العمل او تفاصيله.

وكان سعد قد اعلن في منشور سابق عن تأجيل مسلسله الجديد الى موسم رمضان ٢٠٢٥، خاصة ان العمل ضخم جدًا ويحتاج الى مزيد من الوقت.

كما صرح في العديد من اللقاءات التلفزيونية بأنه سينتهي قريبًا من تصوير فيلم “الغربان”، الذي يتضمن العديد من المشاهد الصعبة، مؤكدًا ان العمل سيكون الأضخم في تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الانتاج .