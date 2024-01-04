نبيلة عبيد تتصل بـ فادي إبراهيم وتطمئن عليه وتكشف مستجدات حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نبيلة عبيد عن تطورات الحالة الصحية للممثل اللبناني فادي إبراهيم، بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة أدت الى بتر قدمه.

ونشرت نبيلة عبيد، عبر صفحتها منشور تطمأن فيه محبي الممثل فادي إبراهيم وذلك بعد إتصال هاتفي أجرته معه :"اطمأنيت تليفونيا على صحة الزميل الفنان اللبناني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت، وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد.. فادي ممثل عملاق تعاونا سويا في مسلسل البوابة الثانية، وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب".

يذكر ان الممثل اللبناني فادي إبراهيم بحالة صحية سيئة، ويحتاج إلى مبلغ مالي كبير لاستكمال علاجه.

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