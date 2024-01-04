ألبوم عمرو دياب " مكانك " الأكثر إستماعاًُ عبر أحد المنصات بهذا الرقم الكبير

ميرنا وليد - بيروت - حقق ألبوم "مكانك" للفنان المصري عمرو دياب رقماً قياسياً كبيراً وجديداً حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر إحدى المنصات أكثر من 30 مليون مستمع عقب أسبوع من طرحه.



وبهذا الرقم يعد ألبوم "مكانك" أعلى ألبوم حقق معدلات استماع في العالم العربي عبر المنصة .

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" يوم 28 كانون الأول بطريقة جديدة ومبتكرة حيث طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم12 أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد إبراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم

"مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي

"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي

"مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم

"المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.