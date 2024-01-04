أوبرا وينفري بتصرف لافت بعد تورطها بشبكة الإتجار بالأطفال

ميرنا وليد - بيروت - انتشر خبر تورط مقدمة البرامج الحوارية الأميركية أوبرا وينفري بشبكة للإتجار بالأطفال بشكل كبير، وبدأ الجميع يترقب ردّة فعلها، اذ انها قامت بإلغاء خاصية التعليقات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره انه من بين الأسامي المتورطة: بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق.

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن، والممثل ليوناردو دي كابريو.

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