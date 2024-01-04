عصام صاصا يتصدر التريند بأغنية "لفت الأيام ودارات" متفوقًا على روبي

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق مؤدي المهرجانات عصام صاصا، على النجمة روبي حيث تصدر تريند “اليوتيوب”، وذلك بأغنية “لفت الأيام ودارت”، والذى طرحها عبر قناته الرسمية منذ 4 أيام متفوقًا عليها بأغنيتها “3 ساعات متواصلة”.

أغنية “لفت الأيام ودارت”، اقتربت من مليون مشاهدة على “اليوتيوب”، ليتصدر التريند الأول بمحتوى الموسيقى على اليوتيوب، بينما جاءت المطربة روبي في الترتيب الثاني بأغنية “3 ساعات متواصلة”، والتي وصلت نسبة مشاهدتها مليون و700 مشاهدة.

وحققت روبي نجاحًا أيضًا بأغنيتها “3 ساعات متواصلة” التي أثارت الجدل بسبب كلماتها ووضعتها فى محل النقد مع جمهورها الذي انتقد الكلمات بشدة مؤكدًا أنها تحتوي على إيحاءات غير مقبلولة.



وتقول كلمات أغنية “لفت الأيام ودارت”:"أيام ملل خنقة وزعل والدنيا بتجرح فيا، قلبي اتقفل لما اتخزل من أقرب ناس حواليا، بكدب وبقول شدة وهتزول ومسيرها تضحك ليا، بس أنا فـ هموم ودموع علطول ولا حد حاسس بيا، كله كان مظبوط وكويس، قبل لما نعاشره كويس، الصحاب مبقتش تميز

كلها بوشين، اللي مني عليا منفسن، لو فرحت الاقيه متعكنن، كلو ف الوش بيتمسكن، من ورايا تعابين".

يشار إلى أن أغنية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.

كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

ما تيجي حبة، نستخبى من البشر.. من السواد اللي انتشر

..من العزول اللي مزاولنا، وياما في أمورنا اتحشر..

ما تيجي حبة، نستريح من العناء..

نطفي نار الاشتياق..عندما يأتي المساء ..

يوحشني نورك يا قمر..

تعالى نفصل فصلة.. 3 ساعات متواصلة.

وكانت حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغنياتها الجديدة «3 ساعات متواصلة»، التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.



ونجحت الأغنية فى تحقيق ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة، وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع يوتيوب، واحتلت المرتبة الثانية في كل من دول «الكويت، السعودية، والأردن» وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول ٣٠ أغنية رواجا على يوتيوب، وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية.