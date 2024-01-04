يعود لنشاطه المعتاد.. نبيلة عبيد تكشف التطورات الصحية للبناني فادي إبراهيم

ياسر رشاد - القاهرة - طمأنت الفنانة نبيلة عبيد الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، على صحة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، بعد بتر ساقه بسبب معاناته من الفشل الكلوي.

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وكتبت نبيلة عبيدة، قائلة: "اطمأنيت تليفونيًا على صحة الزميل الفنان اللبناني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت.. وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد"

وأضافت: "فادي ممثل عملاق تعاونا سويا في مسلسل البوابة الثانية وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب العاجل".

فادي إبراهيم ونبيلة عبيد

كانت آخر أعمال فادي إبراهيم مسلسل "الزمن الضائع" الذي عرض عام 2022، وهو من إخراج ماريانا صقر.

وكانت قد كشفت الفنانة نبيلة عبيد، مؤخرًا عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية الفترة الماضية، مؤكدًة عدم اقتناعها بالأعمال التي تعرض عليها.

وعن تقديم قصة حياتها في عمل فني قالت إنها أجلت الفكرة في الوقت الحالي، ولم تأخذ خطوات فيها بعد.

وفي سياق آخر، علقت الفنانة نبيلة عبيد، على تصدرها الترند بعد رقصها مع نانسي عجرم على المسرح أثناء فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت نبيلة عبيد خلال لقائها مع Arab wood: "أنا لقيت نفسي رايحة لها.. أنا بحبها، وكنت فرحانة بالتكريم ولقيت نفسي رايحة لها والفيديو انتشر وأنا بحبها جدًّا".