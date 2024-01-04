أنغام تتغزل فى إليسا بعد حفل رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة أنغام، على مشاركة جمهورها صورة جديدة غازلت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بصورة جمعتهما من سهرة رأس السنة، في السعودية.

ونشرت أنغام الصورة التي جمعتها بإليسا عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وكتبت قائلة:“أجمل قلب”.

أنغام وإليسا

إليسا وفادي إبراهيم

على الجانب الآخر طالبت النجمة اللبنانية إليسا بدعم مواطنها الفنان الكبير فادي إبراهيم، في الأزمة الصحيّة التي يمر بها حالياً، وأدت إلى بتر مشط ساقه اليسرى، وأكثر من إصبع في يده.

وقالت إليسا من خلال حسابها الرسمي في موقع "إكس": "أرجوكم خلّينا كلنا نوقف حد فنان كبير قدّم كتير للفن... بس الفن ما قدملو شي".

إليسا وفادي إبراهيم

كما تحدّث نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي عن وضع إبراهيم بعد عيادته في المستشفى، قائلاً: "لا نعرف بالضبط دقة الوضع الصحي، فهو الآن يخضع لعملية في الطرف المبتور بعد أن تعرض لمضاعفات".

وأضاف: "وضعه الصحي حرج ودقيق، لكن غير صحيح أنه فقد كليته، فهو يخضع لغسيل كُلى مرتين أسبوعياً. وهذا الإجراء الطبي يخضع له منذ سنة أو أكثر. وهو موجود في غرفة عادية وليس في العناية المشدّدة، وبكامل وعيه، وكما نعرفه بابتسامته... عندما زرته بالأمس مع عدد من الفنانين كان ينكّت معنا ويضحك، فلا داعي للتهويل، فهو بمعنويات مرتفعة ونفسية جيدة".