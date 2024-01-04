بالأرقام- عمرو دياب يُحقق رقمًا قياسيًا بألبوم “مكانك” بعد أسبوع على اطلاقه عبر أنغامي

حقق ألبوم “مكانك” للفنان المصري، عمرو دياب، رقمًا قياسيًا جديدًا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من ٣٠ مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.

وبهذا الرقم يعد ألبوم “مكانك” أعلى ألبوم حقق معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق .

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم “مكانك” عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ كانون الأول/ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.

ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:

“بيوحشنا” كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

“سلامك وصلي” كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي تووزيع احمد ابراهيم.

“معرفش حد بالاسم ده” كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

“ظبط مودها” كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي.

“واخدين راحتهم” كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

“مكانك” كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب وتوزيع أحمد ابراهيم.

“ياقمر” كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم.

“لوحدنا” كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

“الكلام ليك انت” كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

“ما تتعوضش بحد” كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

“مابتغيبش” كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم.

“المعنويات مرتفعة” كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وفور طرح اغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب التراند خاصة موقع “اكس”، وموقع “فيسبوك” كما تصدّر عمرو دياب والبوم “مكانك” محرّك البحث غوغل، كما تصدّرت كلمات أغنية “يا قمر” من الالبوم التراند كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.