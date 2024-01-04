شبيهة محمد هنيدي المحجبة تغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. كأنها الخالة نوسة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإمراة محجبة تشبه الى حد كبير الممثل المصري محمد هنيدي، حيث ذكرت المتابعين بشخصيات محمد هنيدي النسائية في أفلامه الشهيرة، لكن هذه المرأة محجبة وووضعت ال piercing على شفيتها وأنفها، وتدعى "Randa bassem " .



وكان قد كشف الممثل المصري محمد هنيدي عن موقف إنساني صعب تعرض له، مؤكدا أنه تسبب دون قصد في إجهاض جارته التي حملت بعد صبر طويل.

وأشار هنيدي إلى أنه على اثر هذه الحادثة، اضطر وقتها لترك المنطقة السكنية بالكامل والسفر إلى الإسكندرية لمدة شهر كامل، وقال: "لما كبرت فهمت إني كنت لا أسعى للتسبب في أذى للناس، لكن كنت أحب تكوين المشهد، كما يحدث في شغلي دلوقتي".