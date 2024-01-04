فنان مصري يتعرض لإنفجار كبير لقارورة الغاز في منزله .. أدت الى حرق يده وشعره ورموشه

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري علي الألفي لإنفجار كبير لقارورة الغاز في منزله، وكتب الألفي عبر حسابه: "واضح إني ما حبيتش أقلق الناس إمبارح فقلقتهم زيادة. . ملخص اللي حصل معايا إمبارح إن فرن البوتاجاز انطفى وفضل الغاز شغال وأنا ما أخدتش بالي ورحت مولع عود كبريت ودخلت إيدي جوه الفرن، حصل انفجار مكتوم وكرة نار".

وأضاف: "الغاز هب فيا لدرجة إنه من لطف ربنا إنه حتى شعر رموشي وحواجبي ودقني اتحرق، وطبعا إيدي اللي كانت جوه الفرن.. صوابعي اتلسعت خفيف.. كل ده في ثانية واحدة".

وتابع الألفي: "ربنا كان لطيف ورحيم ووراني بعيني إزاي النار ممكن تقرب من وشك بس هو يحرسك برحمته.. بشكر كل اللي سألوا، أنا سليم، والبيت الحمد لله سليم، بس نفسياً بتعامل مع الموضوع".



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