ندين جابر تشارك برومو مسلسل "للموت" بنسحته التركية ومن سيجسد دور سحر وريم؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أميط اللثام أخيراً عن الإعلان الدعائي لمسلسل "للموت" بنسخته التركية والذي تم تغيير عنوانه ليصبح ما ترجمته بالتركية "ما قبلك"، بعد نشر الكاتبة اللبنانية ندين جابر له في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.



واللافت أن دوري البطولة الرئيسيين للممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة سيجري تجسيدهما من قبل نيلبري شاهين بشخصية "صحراء" وهو دور "سحر" وسينام أونسال بشخصية "مروة" بدور "ريم" في النسخة العربية من المسلسل، وأفادت بعض المعلومات الصحافية أنّه تمّ اختيار النجم ألب نافروز ليقدّم شخصية "هاكان داغستان"،

من جهة أخرى، كان قد اتّفق المنتج جمال سنان، صاحب شركةEagle Films مع شركة D Media ومراد يانسي، رئيس مجلس إدارة Demirören TV Group على هذا العمل، وسيتم عرضه قريباً.

إشارة إلى أن مسلسل "للموت" هو واحد من أوائل الأعمال العربية التي تتحول إلى نسخة تركية بعد أن كان العكس صحيحاً وهو من تأليف ندين جابر، وإنتاج جمال سنان، وإخراج فيليب أسمر.