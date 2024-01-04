حمو بيكا: الناس بتطلب فلوس ببجاحة وقالوا إزاي مش معاك فلوس ومراتك لابسة كل الدهب ده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" تحدث مغني المهرجانات حمو بيكا عن مقطع الفيديو الشهير الذي طالب من خلاله أقاربه بعدم التواصل مع والدته وألا يطلب منها أحد مساعدة مالية.

وقال بيكا في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور: "أنا طلعت من منطقة شعبية وكنت أنا وأسرتي عايشين في أوضة بصالة وحمام، وكنا راضيين بعيشتنا".

وتابع بيكا: "كل وقت وكل آدان كنت بقول يارب اديني وعمري مابصيت لحاجة مش بتاعتي ولا طلبت من حد مساعدة، واشتغلت وشقيت وتعبت كتير، ومكنتش بعمل حاجة وكنت بدور على شغل كتير".

وعن سبب ظهوره في فيديو يطلب فيه من أقاربه عدم طلب مساعدة مالية من والدته، قال: "بعد سبوع بنتي لقيت الناس كلها بتتصل بيا وتقولي إحنا محتاجين، ولو قلت مش معايا كانوا يقولوا إزاي مش معاك ومراتك لابسة دهب، كل واحد حر، أنا تعبت نفسيا والناس بتطلب ببجاحة".

واستكمل: "لو قرايبي طلبوا عيني هديهم، بس الناس اللي بيطلبوا معاهم فلوس، أنا راجل شقيت عشان أوصل للي أنا فيه، أنا أبويا خلاني راجل وأنا اللي شايل بيت أبويا وبيت إخواتي".

وأوضح أنه عمل بمحل كشري و"مبيض محارة" و"فني سيراميك" وغيرها من المهن البسيطة حتى لا يطلب مساعدة من أحد

مضيفا: "إحنا مبناموش علينا ديون والتزامات، لو جالي شوية برد أنا هقعد في البيت، أنا قرايبي زعلوا مني بس أنا كنت أقصد الناس اللي مش محتاجين وبيطلبوا، أنا بعمل خير بس ده بيني وبين ربنا ومش لازم أطلع أقول".

وعن حفله في ليلة رأس السنة قال: "الحفلة في أكتوبر كنت عاملها مجانا عشان الناس اللي مش معاها تدفع حق التذكرة"