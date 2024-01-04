"النهايات أخلاق".. رامي صبري يفاجئ جمهوره بأول 3 أغنيات من ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

أطلق المطرب رامي صبري قبل قليل أول ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" من بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

الأغنية الأولى لـ رامي في ألبومه الجديد باسم "النهايات أخلاق" وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم

أما الأغنية الثانية تحمل اسم "بين الحيطان" من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

والأغنية الثالثة بعنوان "حلفتك بالليالي" وهي من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.

كما أعد رامي صبري مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات القادمة ضمن انطلاقة ألبومه الجديد حيث عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان