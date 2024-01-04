ابنة رانيا يوسف تخوض أولى تجاربها التليفزيونية مع والدتها في "فوبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت نانسى حمزة ابنة الفنانة رانيا يوسف بانضمامها مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "فوبيا" بطولة والدتها والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأعادت "نانسي" نشر صور من كواليس جلسة نشرتها والدتها الفنانة رانيا يوسف جمعت بينها وبين الفنانة سوسن بدر للوقوف على الاستعدادات الأخيرة قبل بدء التصوير وعلقت قائلة: "شرف ليا أني جزء من مسلسل بالحجم ده، فوبيا ان شاء الله 2024، اخراج الاستاذ رؤوف عبد العزيز.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركة ابنتها ببطولة المسلسل لأول مرة، حيث نشرت صور من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "حتشوفه قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا إخراج رؤوف عبد العزيز، أول البطولة لبنتي حبيبتي".

ويشارك رانيا يوسف بطولة المسلسل نيرمين الفقي، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، إسلام جمال، تأليف هشام أحمد حمزة وأحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن، رانيا يوسف تشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي، ومسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير.