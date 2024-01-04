إيرادات الأربعاء.. "أبو نسب" الأول و"شماريخ" يتفوق على "أنا وابن خالتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 3 يناير منافسة بين 7 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، كارت شحن، العميل صفر، بلوموندو، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و608 آلاف و843 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و16 ألفا و973 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 305 آلاف و395 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز الثالث فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 212 ألفا و322 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز الرابع، بعد تحقيقه 42 ألفا و362 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

كارت شحن

جاء في المركز الخامس فيلم كارت شحن، محققا 22 ألفا و296 جنيها.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.

العميل صفر

وحصل على المركز السادس فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 7 آلاف و876 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

بلوموندو

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 1439 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

فوي فوي فوي

وذهب المركز الثامن لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 180 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.