شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي يشيد بتسهيل مدينة الإنتاج الإعلامي تصوير الأعمال الأجنبية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد طارق الشناوي، بمشروع مدينة الإنتاج الإعلامي الذى بدأ منذ سنوات لتسهيل العوائق أمام تصوير الأعمال الأجنبية في مصر، من خلال "الشباك الواحد" والمتمثل في لجنة مصر للأفلام والتي تقدم تسهيلات أمام هذه الأعمال سواء إصدار تصاريح التصوير أو الرقابة والنسيق مع الجهات المعنية.

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "بقالنا مدة وسنوات عديدة تقترب من 20 سنة عايزين نعمل حاجة اسمها الشباك الواحد، يعنى لو عاوز تصور فيلمك في مصر بتيجى عند جهة واحدة وتحدد احداث فيلمك هتتصور فين وانت بتحول ورقة واحدة وبعد كده الموظف بيعمل هو كل حاجة سواء الرقابة والمصنفات وغيرها".

وتابع طارق الشناوي: " الروتين زمان حال دون تصوير أفلام عديدة في مصر لان مصر مش اهرامات وأبو الهول ونهر النيل بس، مصر لها سحر وأجواء والطبيعة منحتها ثلثي تراث العالم" .

وأضاف طارق الشناوي: "السينما بتروج للوطن يعنى مثلا في الامارات بيخلوهم يصوروا الأفلام بشكل مجاني عشان يروجوا لبرج خليفة وكذلك في السعودية بيفتحوا الباب، وفى المغرب الديكورات هناك معمول فيها الاهرامات وأبو الهول والأجواء الصعيدية والريفية وكل حاجة عشان يسهلوا التصوير للأجانب".

واستكمل طارق الشناوي: "خلينا نفكر أبعد من اللحظة الحالية، أتمنى أن يستمر نجاح هذه الخطة لإنها لم تكن المرة الأولى، ولا نزيد من الأسعار لأن اللى كل ما كانت التسهيلات أكثر هنستفيد أكثر وهنكسب أدبياً قبل أن يكون مادياً".

وأختتم طارق الشناوي حديثه: "القوة الناعة ليست نجيب محفوظ وأم كلثوم فقط، ولكن تصوير أفلام عالمية في مصر دى قوة ناعمة، فبالتالى يجب ان ندعم قوانا بكل الطرق وأتمنى أن تنجح التجربة مثل اى شخص بيحب بلده".

وفتحت مدينة الإنتاج الاعلامي أفقا جديدا باستقبال تصوير الأفلام الاجنبية في مصر، حيث انتهت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي من تصوير الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات" من إخراج Ruslan Akun وإنتاج دولة قيرغيزستان وتنفيذ إنتاج شركة الإنتاج المصرية " أكشن أستديوز " للإنتاج الفني.

وتم تصوير جزء كبير منه بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة بأحياء زفتى، والريفى، ومنطقة الحزام الأخضر إلي جانب شوارع المدينة، واستكمل القائمون على الفيلم تصوير المشاهد فى عدد من الدول المختلفة ما بين قيرغيزستان، وكازاخستان وأوزبكستان، وتركيا، والسعودية، كما سيتم تصوير عدد من المشاهد بمكة المكرمة وجبل عرفات.

ويأتي ذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة مصر للأفلام باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الصلاحيات.

وتجدر الإشارة إلي أن اللجنة قامت بالإشراف على تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً من الأفلام الروائية والوثائقية في العديد من الأماكن والمعالم السياحية والآثرية بجمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين من مختلف الجنسيات (أمريكية، نرويجية، فرنسية، كندية، كولومبية، سويسرية، سعودية، هندية) وغيرها من الجنسيات

وقد ساهمت اللجنة خلال عملها بشكل كبير في إزالة الكثير من الأسباب التي كانت تعوق تصوير الأفلام الأجنبية والتي أدت إلي عزوف منتجي هذه الأفلام عن تصوير أعمالهم في مصر خلال فترات سابقة، كما تقوم اللجنة بالترويج للبلاد كمركز جذب سياحي هام من خلال المشاهد التي يتم تصويرها في العديد من المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر وإبرازها للسينما العالمية.