شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و600 ألف جنيه حصيلة إيرادات شباك التذاكر ليلة أمس الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد شباك التذاكر ليلة أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليوناً و 600 ألف جنيه، مقسمة على 8 أفلام منها المستمر عرضها من موسم الصيف وأيضاً أفلام شهر ديسمبر الماضى، حيث تستعد دور العرض لرفع عدد من هذه الأيام هذا الأسبوع من أجل استقبال أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وجاءت أرقام إيرادات كل فيلم أمس كالتالى:

أبو نسب 1.016.973

بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب.



فيبلم ابو نسب

شماريخ 305.395

بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.



فيلم شماريخ

أنا وابن خالتى 212.322

بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.



فيلم انا وابن خالتى

ليه تعيشها لوحدك 42.362

بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.



فيلم ليه تعيشها لوحدك

كارت شحن 22.296

بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، مني جمال، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، محمد يونس، مصطفى بسيط، محمد توب، والطفلة عليا يونس، وضيفة الشرف فرح الزاهد، والفيلم من تأليف محمود صابر.



فيلم كارت شحن

العميل صفر 7.876

بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.



فيلم العميل صفر

بلوموندو 1.439

بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، بدرية طلبة، وضيوف الشرف أيتن عامر، محمد ثروت، أوس أوس، حمدى الميرغنى، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.



فيلم بلوموندو

فوى فوى فوى 180

بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وبالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ومن من تأليف وإخراج عمر هلال.