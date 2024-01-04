هذه هدية صناع فيلم " الحريفة " لروح الراحل هيثم أحمد زكي

ميرنا وليد - بيروت - أهدى صناع فيلم الحريفة، العمل لروح الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك بالكتابة على التتر الخاص بالعمل "إهداء لروح الفنان هيثم أحمد زكي" ولم يتم الكشف عن سبب الإهداء.

وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد، وحضر الممثل المصري خالد النبوي لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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