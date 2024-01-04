آمبر هيرد ترضع إبنتها الصغيرة وهكذا علقت على صورها من كواليس Aquaman2

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة هوليوود أمبر هيرد صورة رائعة لابنتها في موقع تصوير فيلمها الجديد Aquaman and the Lost Kingdom، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.



طليقة النجم جوني ديب والنجمة البالغة من العمر 37 عاماً نشرت 3 صور من كواليس دورها في فيلم Aquaman بجزئه الثاني وتضمنت إحداها إبنتها الصغيرة البالغة من العمر عامين.

واحتفالًا بإصدار الفيلم الشهر الماضي، شاركت أمبر صورًا لها مع الشعر الأحمر الناري لشخصيتها ميرا.

وعلقت آمبر على الصور :"بعد كل هذا الوقت، حقق Aquaman 2 نجاحًا كبيرًا"، مُستعرضة روح الدعابة التي تتمتع بها باستخدام لعبة الكلمات.

وأضافت: "آسفة، الأمر سهل للغاية". "شكرًا لجميع معجبيني على الدعم الساحق والحب في عودة Mera's AQ. شكراً جزيلاً"

كانت صورة الغلاف لمنشورها عبارة عن صورة شخصية بدت فيها بمكياج قوي وتسريحة شعر تشبه حورية البحر بالأحمر اللامع، وقد بدت وكأنها تستعد للتصوير لكنها لم تتحول إلى زيها بعد حيث ارتدت قميصًا أبيض بدون كمين وجلست في مقطورة، وبدت مذهلة وهي تضع ظلال عيون برونزي لامع وأحمر شفاه وردي بتعابير شرسة.

الصورة الثانية كانت لها وهي مبتهجة بينما ابتسمت لها ابنتها الرضيعة وهي ترضعها الحليب بالزجاجة.

وظهرت أمبر في مقطورتها أثناء التصوير، حيث أخذت استراحة لقضاء بعض الوقت مع ابنتها – التي ولدت في أبريل 2021 وتعيش معها في إسبانيا، وقامت بربط شعرها الأحمر على شكل كعكة ورفعته بعصبة رأس مطرزة.

بعد ذلك، شاركت أيضًا صورة لها وهي ترتدي سترة منتفخة باللون الأخضر الزيتوني ونظارة شمسية رياضية بنية اللون.

لكن خلال محاكمتها بالتشهير عام 2022 مع زوجها السابق جوني ديب، شهدت Heard أن دورها في الجزء الثاني أصبح "قصيراً للغاية" وسط تفاعل الإعلام السلبي مع حياتها الشخصية.(ترحمة الفن)