ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن فرحتها باجتماع العائلة وذلك عبر نشرها صوراً وثقت فيها تواجدها مع عائبتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وتألقت فيها بإطلالة زاهية.

وأرفقت إلهام منشورها بتعليق :"الله على لمة العيلة فى أوقات حلوة .. ربنا يفرح قلوبكم ويحافظ عليكم و يسعدكم زى ما بتسعدوني".

وارتدت شاهين سروالاً أنيقاً باللون الأزرق النيلي ونسقت معه "بلوزة" و"كارديجان" بألوان زاهية من الوردي إلى الأزرق وغيره كشف عن رشاقتها وجمالها في آن، كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا وصففته بطريقة مموجة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وطبقت إلهام مكياجا اعتمد على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وكانت الممثلة المصرية احتفلت بعيد ميلادها الـ62 أمس وشاركت مقطع فيديو يوثق المناسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تتألق بإطلالة ملوّنة وتعبر عن سعادتها بـ"لمّة العيلة"-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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