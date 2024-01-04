شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف مهاب طارق: كتبت "حالة خاصة" قبل جعفر العمدة واستمتعت بحكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف مهاب طارق، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال مهاب طارق:" مسلسل حالة خاصة كنت كاتبة قبل مسلسل جعفر العمدة، وطه دسوقى ممثل هائل حتى وهو بعيدا عن الكوميديا، وطه عمل حاجة مميزة جدا وهيكون مفاجأة ويارب الناس تنبسط والمسلسل موضوع اجتماعى مختلف عن جعفر العمدة تماما وفكرة التنوع بتريح الفنان وأنه بيعمل حاجة مختلفة وبينبسط، ومش ببص وأنا بكتب مستنى نتائج وبكتب علشان انبسط ويا رب الناس يعجبها زى ما أنا انبسطت ووارد أن يبقى في جزء ثانى من مسلسل حالة خاصة".

و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.