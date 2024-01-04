شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج طارق الجنايني: مسلسل "حالة خاصة" أحدث حالة إيجابية كبيرة بين الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المنتج طارق الجنايني، النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد، بسبب دعوات والدته.

وقال الجنايني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مسلسل حالة خاصة أحدث حالة كبيرة من ردود الأفعال وتتحدث عنه الناس بإيجابية كبيرة، على أساس أنه عمل فريد من نوعه.

وأضاف الجنايني: "تحمسنا للعمل بشكل كبير منذ البداية، لإخراج عمل محترم، وكنا ننتظر رأي المشاهد للحكم على العمل، والحمد لله المشاهد لم يخذلنا كالعادة، والمشاهد المصري والعربي يثبت دائما أنه مشاهد ذواق، وأعد المشاهدين أن القادم أجمل بكثير".

وتابع طارق الجنايني: "مسلسل حالة خاصة يناقش قضايا مهمة جدا بدون أي اكتئاب أو أي أمور سوداء".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.