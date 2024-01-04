بريتني سبيرز تنفي عودتها إلى الغناء وإصدار ألبوم من جديد وهكذا بررت الأمر

ميرنا وليد - بيروت - نفت النجمة الأميركية بريتني سبيرز أن تكون تعمل على ألبوم جديد وفق ما أفادت بعض التقارير الإخبارية الفنية.



وجاء في منشور لها بصفحتها الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي أمس والذي أرفقته بلوحة شهيرة لـ سالومي : "فقط لكي نوضح أن معظم الأخبار مجرد قمامة!"، وجاء في التعليق: "يستمرون بالقول إنني ألجأ إلى أشخاص عشوائيين لعمل ألبوم جديد... لن أعود أبدًا إلى صناعة الموسيقى!". "عندما أكتب، فأنا أكتب من أجل المتعة أو أكتب أغنيات لأشخاص آخرين!"

وكان آخر ألبوم كامل لسبيرز هو "Glory" في عام 2016. وكان هذا هو ألبومها التاسع. ومنذ ذلك الحين، قامت بتسجيل أغانٍ فردية من حين لآخر، بما في ذلك أغنية "Hold Me Closer" لعام 2022 مع إلتون جون وأغنية "Mind Your Business" العام الماضي مع Will.i.am.

ولكن وفقًا لما نشرته هذا الأسبوع، حتى لو لم تنشر سوى القليل من المواد الحديثة بنفسها، فقد احتفظت سبيرز بشكل خاص بمكانة في العمل باعتبارها "كاتبة شبح".

وكتبت: "لقد كتبت أكثر من 20 أغنية لأشخاص آخرين خلال العامين الماضيين". "أنا كاتبة شبح وأنا أستمتع حقًا بهذه الطريقة!"

أضافت : "أنه بعيد عن الحقيقة" أن يتم نشر سيرتها الذاتية "المرأة التي بداخلي" لعام 2023 بشكل غير قانوني دون موافقتها.(ترجمة الفن)