ملكة جمال لبنان السابقة تشع جمالأ بالمايوه في عز الشتاء في هذا البلد-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت منذ قليل ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي عدداً من الصور من رحلتها واستجمامها في جزر المالديف التي تعيش صيفاً لا ينتهي.



ولفتت مايا الأنظار إليها بمايوه باللون الفوشيا عبارة عن قطعتين وحرصت على ارتداء توب بيضاء عليها رسم لفواكه من الأعلى وكاش مايوه أبيض بربطة من الجانب من أسفل.

ووثقت مايا استجمامها على الشاطئ الجميل وتناولها للآيس كريم وتناولها للعصير بطريقة مبتكرة والطبق الخاص الذي تناولته.

وأذهلت مايا متابعيها بجمالها وعفويتها ورشاقتها التي لا زالت محافظة عليها عن طريق الأكل الصحي والرياضة.

