فن ومشاهير

رئيس هيئة قصور الثقافة يكرم الفنانين المشاركين بمعرض "العائلة المقدسة" بالأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

كرّم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، الفنانين المشاركين في المعرض الفني "العائلة المقدسة 2024"، الذى أقامته الهيئة بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات البرنامج الفني المعد بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، برعاية وزارة الثقافة.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، للمعرض.

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ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 31 فنانا تشكيليا من المؤثرين فى الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي في مصر ويشمل المعرض  62 لوحة.

وتجول رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني والفنان تامر عبد المنعم  والشاعر مسعود شومان، داخل المعرض وتبادل أطراف الحديث مع مجموعة من الفنانين.

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ضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة التى توثق رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم بفلسطين، وحتى وصولها إلى مصر، وما حملته إلى العالم من رسالة سلام ومحبة وأمان.

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وتتنوع الأعمال ما بين البورتريهات التي تعتمد على تقنية الظل والضوء باستخدام الأقلام الرصاص، واللوحات والاسكتشات الفنية المرسومة بألوان الأكريليك، والزيتية، والأخرى المصممة باستخدام النسيج وقشور الخشب، وغيرها من الخامات والأساليب الفنية التي يشتهر بها الفن القبطي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من يناير الحالي، لإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول تلك التجربة الثرية التي توثق مسار العائلة من خلال الفن القبطي العريق المعروف بتنوع سماته وخصائصه، وتعكس الهوية المصرية والإنسانية.

والمعروف أن منظمة "اليونسكو" أدرجت الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي عام 2022، لتوثيق مسارها وأهم محطاتها، نظرا لما تحظى به من أهمية كبرى من الناحية الدينية والأثرية والتاريخية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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