عمرو سعد يثير تفاعلا بعد ظهوره بوجه مليئ بالكدمات..والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان عمرو سعد، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له ظهر فيها بوجه مليئ بالكدمات والجروح.

ونشر عمرو، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وأثارت الصورة حالة من التفاعل مع رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "سلامتك يا حبيبي" ، "رعبتني يا عالمي"، "مين اللي عمل ف عينك كدة" ، "يا ساتر يا رب ده حقيقي ولا مكياج.. من الانتفاخ باين حقيقي" ، "انت بتتخانق بوشك ولا إيه يا فنان" ، "أعتقد ماكياج"،"

جاء ذلك بعد إعلانه عن اقتراب إنتهاء تصوير فيلمه الجديد "الغربان" المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

يذكر أن، عمرو سعد أعلن خروجه عن المنافسة في موسم دراما رمضان 2024، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC".