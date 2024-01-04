بعد جدل خطيبها السابق.. أحدث جلسة تصوير لـ ميرهان حسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير أنيقة خضعت لها، وذلك بعد جدل خطيبها السابق الذي أثاره مؤخرا.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أن تكون أنيقًا ليس خيارًا، بل أسلوب حياة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله زي القمر وعيون غزالة" ، "الجمال في صورة" ، "قمر وكاريزما" ، "أجمل واحدة في العالم" ، "يا قلبي شو هذا الجمال والرقة والحلاوة الله يحميكي".

وكانت ميرهان حسين، علقت على أنباء ارتباط خطيبها السابق بإحدى الفنانات الشهيرات، والتي قيل إنها انفصلت عن زوجها منذ فترة قصيرة.

وفي أول تعليق لها، نشرت ميرهان حسين عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام الآية القرآنية: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون"

يذكر أن، ميرهان حسين ارتبطت بطبيب منذ ٨ أشهر، وانفصلت عنه قبل أسابيع من حفل الزفاف ولم تكشف وقتها عن أسباب الانفصال.