مصطفى كامل يهدي "كتاب حياتي يا عين" لـ تركي آل الشيخ من حفل"كاسيت 90"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أهدى الفنان مصطفى كامل، أغنية "كتاب حياتي يا عين" التي غناها المطرب الراحل حسن الأسمر، وذلك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ضمن حفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من نجوم فترة التسعينيات.

وقام "كامل" بغناء أغنية "كتاب حياتي يا عين" وهي من كلمات يوسف طه، وألحان حسن عبد العزيز، وسط تفاعل المتواجدين.

وحرص مصطفى كامل، على توجيه التحية للجمهور، وعلق: "كل سنة وحضراتكم طيبين، والمملكة العربية السعودية بألف خير، بشكر السادة القائمين على هيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ".

ويضم حفل "كاسيت 90" نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.

وأقيم حفل "كاسيت 90" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وجمع ما بين أبرز نجوم الغناء بفترة التسعينات وهم الفنانة سيمون، الفنان حسام حسني، الفنان خالد عجاج، الفنان مصطفى قمر، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد محيي وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا دعا الشركة لإقامة حفلًا جديدًا استكمالًا لنجاح الحفل الأول.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.