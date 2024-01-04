شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي بكر يطمئن جمهوره على صحته ويتوعد المسيئين لزوجته بالملاحقة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الموسيقار الكبير حلمي بكر، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد الوعكة التى ألمت به مؤخرا، وتسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل جعلته يلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج.



الموسيقار الكبير حلمي بكر

وقال بكر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يستكمل خطة العلاج المحددة لحين الشفاء التام وذلك بفضل الله ثم زوجته السيدة سماح، التي كانت على قدر المسئولية في رعايته ومساندته خلال فترة مرضه الصعبة.

وحرص بكر، على تقديم الشكر والتقدير لزوجته على موقفها تجاهه في هذه المحنة، مشيرا إلى أنه لا يقبل عليها الإساءة من أي مخلوق مهما كان وأنه سوف سأخذ حقه بالقانون من كل من أساء إليها، مؤكدا أنه لا يقبل لأي أحد التدخل في العلاقة الزوجية بينهما، قائلا: "نعيش حياتنا بنتهى الحب والصداقة، أنا لا أقبل لأحد الإساءة إليها وأنا مش هغلط في حد ولا حد يغلط فيا أو فيها أو ابنتهما".



قبلة على جبين بكر من زوجته وابنته

ويمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج.

وكشفت سماح القرشى، زوجة حلمى بكر لـ"الخليج 365" أن السبب الرئيسى للأزمة الصحية التي يمر بها زوجها هي الصدمة دي حصلت له نتيجة صدمته في استيلاء مدير أعماله على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، موضحة أن زوجها كان بيشتكي من تعب في القلب الفترة الماضية، ولكن الطبيب طمأنهم، ولكن منذ أيام توقفت رجله عن الحركة، رغم أنه كان يستطيع تحريكها من قبل".